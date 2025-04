Juliette tenta invadir casa do BBB 25: 'Mulher correu atrás da gente'

Juliette chegou a publicar um vídeo do momento em que corre e tenta entrar na casa com Pocah.

Eu tentei invadir a casa. Eu peguei Pocah, [disse] 'Vai, Pocah, corre'. A gente correu e saiu um pedacinho [deste momento] no fundo de um vídeo da Ana Clara, com a mulher correndo atrás da gente (...) Mas eu invadi a casa. Era o meu sonho Juliette

