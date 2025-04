Eva sai vitoriosa em enquete UOL sobre pior Castigo do Monstro do BBB 25

Eva, 31, definitivamente entrou para a história do BBB 25. Além de melhor amiga da grande campeã, Renata, a sister enfrentou o Castigo do Monstro considerado o pior pelo público que votou na enquete UOL. Relembre!

O que aconteceu

Em dados coletados às 11h do dia após a grande final, o monstro do cadeado foi considerado o pior com 28,03% dos votos. Em segundo lugar aparece o monstro das bolinhas douradas, enfrentado por Renata, com 19,82%. Já em terceiro, ficou o monstro do castelo de cartas, designado ao Diego, com 19,04%.