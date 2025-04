Renata é surpreendida com videochamada de Maike: 'Não tenho pressa'

Renata, que venceu o BBB 25 (Globo) ontem, foi surpreendida durante uma entrevista ao Mais Você por uma videochamada de Maike.

O que aconteceu

Para Ana Maria, Renata confessou que "tinha um pé atras" com Maike no início, por conta do "jogo duplo" do brother. Depois da Vitrine, ela percebeu uma "certa maturidade" no brother para compartilhar informações de jogo com ele. "Começou a dar uma abertura maior para que a gente se conhecesse mais", lembra. "Vi que ele jogava com a gente".