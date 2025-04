Guilherme mata saudades de esposa: 'Esperei tanto por esse momento'

Minha gente, eu esperei tanto por esse momento. Nunca quis tanto que o Big Brother acabasse Letícia, esposa de Guilherme

O vice-campeão não cessou as declarações: "Te amo, te amo, te amo. Te amo muito".

Na manhã de hoje, Guilherme mostrou em vídeo que acordou ao lado da esposa e tomou café da manhã no quarto do hotel com ela. "Meu melhor bom dia", escreveu Letícia.

Em seguida, ele apareceu na porta do hotel recebendo fãs. "Quero abraçar todo mundo", escreveu Guilherme.

