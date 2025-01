TWS: entenda como, em apenas um ano, grupo de K-pop se destaca na indústria

O conceito do TWS é a própria juventude, retratando a adolescência e o crescimento, abordando assuntos típicos da faixa etária. O grupo, em pouco tempo, já ficou conhecido pela qualidade que possui nas coreografias, principalmente Jihoon, um dos dançarinos principais do grupo, que já era conhecido anteriormente como trainee.

2025 promete ser um ano de afirmação do grupo. Isso por que o grupo fechou seu primeiro ano de carreira com muito êxito, incluindo a vitória de um prêmio bonsang, dado aos artistas que mais se destacam com singles digitais no ano, no MMA, o Melon Music Awards. O Melon é o maior chart do país.

O último lançamento do grupo foi em novembro com o single "Last Bell".