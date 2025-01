Adeus, Netflix! Clássicos de Pedro Almodóvar deixam plataforma em fevereiro

"Maus Hábitos" e "De Salto Alto", estrelados por Marisa Paredes, também se despedem da plataforma. Focados na figura feminina —assim como grande parte das obras do diretor—, os longas se destacaram em premiações e festivais, mas por motivos diferentes. "Maus Hábitos" foi barrado no Festival de Cannes, em 1983, e sofreu grande rejeição no Festival de Veneza, por envolver temas relacionados a Igreja Católica. Já "De Salto Alto" conquistou uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro em 1991, e ganhou a categoria no Prêmio César, na França.

Outro filme que ficará de fora do catálogo é, talvez, uma das produções mais famosas do diretor, o aclamado "Má Educação". Protagonizado por Gael García Bernal e Fele Martínez, o filme foi indicado em premiações como BAFTA, Prêmio César, Independent Awards e também no Prêmio Goya, um dos principais da Espanha. "Kika", filme de 1993 do diretor, também deixará o streaming.

Por enquanto, a previsão para os longas deixarem a plataforma é entre os dias 7 e 9 de fevereiro. Procurada pela reportagem, a Netflix não especificou as datas.