Excluída no BBB? Em clima 'paz e amor', dupla é única criticada em dinâmica

O Queridômetro desta quinta-feira (23) surpreendeu os brothers do BBB 25 (Globo) por ser repleto de "corações" —com a exceção de uma dupla.

O que aconteceu

No Queridômetro desta quinta-feira, praticamente todos os brothers e sisters receberam apenas "corações". O Queridômetro é uma dinâmica diária em que todos os participantes elencam um "emoji" para os demais confinados, anonimamente, indicando seus sentimentos em relação a eles. Dentre os emojis disponíveis estão o coração, cobra, mala, alvo e planta.