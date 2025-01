Astro de 'Doutor Estranho' sofreu sequestro que marcou sua vida: 'Urgência'

A paixão que o ator desenvolveu por esportes radicais também é resultado do trauma pelo ocorrido. "A experiência de quase morte fomentou tudo isso. Me fez pensar, 'exatamente, isso aí, posso morrer a qualquer momento'. Então passei a me jogar de aviões e correr todo tipo de risco. Mas na época não tinha mais ninguém além dos meus pais [ele é casado desde 2015 com Sophie Hunter, com quem tem três filhos]. Agora isso mudou e isso traz certa sobriedade. Estive à beira do precipício, e me sinto confortável com o que está abaixo."