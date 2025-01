César Menotti e Fabiano levam irmão para Show de Quarta no BBB 25

César Menotti e Fabiano iniciaram a apresentação com "Ciumenta". O convidado da dupla foi o irmão, Fábio.

O primeiro Show de Quarta foi com Anitta. A cantora levou o pai, Mauro, o Painitto, para fazer o show ao seu lado.

O Show de Quarta substitui as Festas do Líder no primeiro momento do jogo. A partir da separação das duplas, as celebrações de quarta serão em homenagem ao soberano da semana.

BBB 25: Enquete UOL - após eliminação de Arleane e Marcelo, qual é a dupla favorita para vencer? Aline e Vinícius Divulgação/Globo Camilla e Thamiris Divulgação/Globo Daniele Hypolito e Diego Hypolito Divulgação/Globo Diogo Almeida e Vilma Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Eva e Renata Divulgação/Globo Gabriel e Maike Divulgação/Globo Giovanna e Gracyanne Barbosa Divulgação/Globo Guilherme e Joselma Divulgação/Globo João Gabriel e João Pedro Divulgação/Globo Mateus e Vitória Strada Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo