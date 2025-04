Primo de Maike comenta fala de Diego Hypolito: 'Nunca tive nada contra'

Brandonn Almeida, primo de Maike do BBB 25 (Globo), comentou as declarações do ginasta de que talvez a rivalidade de Maike com ele no jogo estivesse relacionado ao primo.

O que aconteceu

Em conversa com Splash, Brandonn negou as suposições. "Sendo sincero, até hoje não entendi essas suposições e se um dia ele quiser conversar e me explicar estarei super aberto para isso, já que não tenho e nunca tive nada contra o Diego."