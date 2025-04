Vitória expõe preconceito do público com atrizes que entram para o BBB

Atriz ainda fez um desabafo sobre a opinião do público. "Se eu for parar para pensar no que as pessoas vão achar, eu vou deixar de viver meus sonhos mais loucos".

Renata também compartilhou seu sentimento, relembrando o momento decisivo que a levou a entrar no BBB 25 ao lado de sua ex-dupla Eva. "Estava em um momento da minha vida que eu não tinha nada a perder. (...) Não queria deixar de experimentar isso", contou a bailarina.

Top 4 formado. Vitória Strada, João Pedro, Renata e Guilherme são os últimos quatro participantes da casa mais vigiada do Brasil.