Último Paredão do BBB 25 já está decidido? Enquete revela quem deve sair

João Pedro, Renata e Vitória desistiram da Prova do Finalista do BBB 25 e agora disputam a preferência do público para continuar no reality. A parcial da enquete UOL aponta o favorito dos leitores para deixar a casa mais vigiada do Brasil amanhã.

O que diz a enquete

Às 07h30 de hoje, Vitória Strada era a mais votada na enquete UOL para deixar o BBB 25. A atriz somava 61,19% dos votos.

João Pedro está logo atrás, mas com folga. O brother somava 29,34%, tendo uma boa diferença para a primeira colocada, sem riscos de deixar o programa.