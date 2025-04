Emparedado, João Pedro se atrapalha em discurso de permanência no BBB 25

João Pedro foi emparedado na noite de ontem no BBB 25. No entanto, durante o discurso para defender sua permanência no reality, o goiano se atrapalhou e isso acabou abalando o participante.

O que houve

Enquanto tentava convencer o público a mantê-lo na casa, João Pedro esqueceu uma palavra e se enrolou durante a justificativa. Com apenas 30 segundos para falar, ele perdeu tempo tentando se recompor e não conseguiu concluir seu discurso da forma como planejava.