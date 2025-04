Davi, Amanda e mais: Quem venceu a Prova do Finalista nas outras edições

No BBB 23, Amanda foi a vencedora da Prova da Finalista, em uma disputa que durou cerca de 17 horas. Na final, contra Aline Wirley e Bruna Griphao, Amanda foi coroada a grande vencedora da temporada.

No BBB 22, Paulo André foi o grande vencedor da Prova do Finalista, que durou quase 19 horas. Ele disputou a final ao lado de Arthur Aguiar e Douglas Silva, e acabou em segundo lugar.

No BBB 21, quem ganhou a Prova do Finalista foi Fiuk. Foram 11 horas de disputa. O cantor ficou em terceiro lugar na classificação final da edição.

No BBB 20, a última prova não foi de resistência, mas de perguntas e respostas. Manu Gavassi garantiu a vitória, e acabou ficando em terceiro lugar no programa.

