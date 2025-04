João Pedro, Renata e Vitória dizem por que devem chegar à final do BBB

Renata: "Talvez eu seja meio repetitiva, devido à quantidade de vezes que estive aqui pedindo pra me manter aqui, mas sigo a mesma menina mulher, sonhadora, que veio da periferia de Fortaleza lutar pelos sonhos de honrar minha família e de dar voz e força a tudo que eu represento. Quero pedir mais uma vez que me ajudem a ficar e a chegar à final."

Vitoria Strada: "Brasil, eu queria dizer o quanto estou feliz e grata de ter chegado até aqui. Minha história é de uma menina que desde cedo lutou para conquistar todas as coisas na vida e não foi fácil chegar onde cheguei, e queria compartilhar isso, porque teria a impressão de que cheguei na Globo do nada. Eu estou orgulhosa da minha trajetória e quero muito ficar."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas