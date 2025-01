Mateus e Vitória discutem no BBB 25: 'O que as pessoas vão pensar?'

Vitória rebateu. "Do jeito que você fala parece que tô sempre correndo o risco de ir pro Tá com Nada e não chegamos perto disso."

O amigo da atriz se explicou. "Parece pra mim. Só fico com medo da gente perder. Não vou ficar batendo nessa tecla agora. Eu vou pontuar pra gente. Fico com medo de você acordar, querer se maquiar e a gente perder [o Raio X]. Se você tá super atenta, beleza."

Vitória voltou a rebater o amigo. "Tô super atenta, nunca fui a última. Não fico horas me maquiando."

Eu saio do quarto junto com as meninas, sempre, e nenhuma fica desesperada porque tá acabando o tempo. Daí você falar isso, numa casa super vigiada, o que as pessoas vão pensar? Que 'A Vitória não tá se importando com o tempo'. Vitória Strada

Mateus tentou tranquilizá-la. "Esses recortes... A gente não se preocupa com eles."