O BBB precisa mudar: vivemos no mundo de Trump, Davi e TikTok

Não basta a convivência! Não bastam os memes engraçados! Não bastam os ovos de Gracyanne! Não basta a eliminação da semana. O BBB precisa acompanhar o ritmo de um mundo em colapso.

As câmeras 24 horas do Globoplay já não atraem mais o mesmo interesse de outrora pela mera contemplação. Já sabemos como é a vida em confinamento, e conhecemos os desafios e delírios provocados pela convivência.

Fiquei preocupado com a edição de terça-feira do BBB na Globo. Dei risada com Rafael Portugal e os memes do quadro Fanfic, mas será que faz sentido colocá-los no mesmo dia?