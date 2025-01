Abstinência sexual pode atrapalhar Gracyanne no BBB 25? Médico responde

Na tarde de terça-feira (21), Gracyanne reclamou da abstinência sexual dentro do BBB 25 (Globo).

Isso pode atrapalhar a sister no jogo?

Em conversa com Splash, o médico Rodrigo Schröder explicou se a abstinência revelada pela sister pode atrapalhar seu jogo. "O desejo sexual está intimamente ligado a fatores psicológicos hormonais e físicos. No contexto do jogo, a abstinência sexual pode impactar o desempenho de um participante, porque o sexo está associado à liberação de endorfinas e dopamina que trazem bem-estar e relaxamento."