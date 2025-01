BBB: Giovanna desabafa com brother sobre Maike: 'Odeio que seja indeciso'

Giovanna conversou com Mateus no início da noite de quarta-feira (22) no BBB 25 (Globo) sobre o flerte com Maike, que aconteceu na primeira semana do jogo.

O que aconteceu

Giovanna revelou ao arquiteto achar que Maike está em dúvida entre ele e outra sister. "Eu sinto ele um pouco indeciso e eu sou muito chata com isso, odeio alguém que esteja afim de mim seja indeciso. Porque eu prefiro falar 'fica com a outra pessoa que você está indecisa, nem perde seu tempo comigo', entendeu? Não sei se vou me precipitar de falar alguma coisa."