'DRs por motivos totalmente novos'; o discurso de Tadeu para eliminar casal

No discurso, Tadeu pontuou sobre os laços familiares dos emparedados e da breve passagem das duplas no programa.

Veja o discurso na íntegra

Quando eu terminar, seremos 22. Que salto, né? Em 25 edições de Big Brother, já vimos duas pessoas saindo numa mesma eliminação, mas agora é realmente uma dupla saindo, com fortes laços afetivos. E quis o destino, duas pessoas da mesma família.

O BBB 25 trouxe para essa casa relações diferentes do que a gente está acostumado a ver. As DR's de um casal, não é um romance que começou aí dentro. É um casal com anos de relacionamento, toda intimidade e vivendo DR's por motivos totalmente novos, como jogo e voto. Um casal com uma representante indígena.

Temos também o amor de pai e filha. O cuidado de um com o outro é especial, ainda mais quando a gente lembra que é uma família do circo. É uma dupla que tem a bebê dessa edição: uma filha adolescente vivendo o sonho ao lado do pai, que tá ali na casa dos 40 anos.