Arleane e Marcelo deixam o BBB após algumas DRs, farpas e perda de aliança

No sábado (18), o casal discutiu por conta de um comentário de Marcelo sobre a formação do Paredão. O brother cogitou indicar ao Paredão as irmãs Camilla e Thamiris, mas Arleane afirmou que o marido não estava jogando sozinho. "Não, mas a gente tem que conversar, porque você não está só no jogo. E eu gosto das meninas, amor, não é assim: 'Eu voto', não é só você que está aqui não, tá bom? A gente tem que conversar, antes", disse. "Eu estou [...] só ouvindo, compactuando com muita coisa, mas o meu querer também importa".

Parece que você está esquecendo que eu estou aqui, parece que sua dupla é o Ed e os meninos. E parece que eu estou invisível aqui, para jogo (...) A forma como você age também é como se eu não existisse aqui, como se só você estivesse jogando. Mas, infelizmente, você depende de mim para as coisas acontecerem, aqui Arleane

No dia seguinte, domingo (19), Arleane disse ter perdido a aliança de casamento após retirá-la para fazer uma limpeza. Ela não encontrou o anel e disse que isso "mexeu mais" com ela do que ter ido ao Paredão.

A dupla foi emparedada nesta primeira berlinda indicada pelos líderes, Aline e Vinícius.

BBB 25: Arleane e Marcelo têm DR Imagem: Reprodução/Globoplay

No Sincerão de segunda-feira (20), a dupla apontou Aline e Vinícius para a frase "Se acham protagonistas". "Eu percebo que você não gosta de me olhar nos olhos", disse Arleane para Aline. No entanto, os quatro conversaram ao final da dinâmica em tom de reconciliação.