Bate-Papo BBB 25 estreia com confissão de 'mão boba' e pedido de casamento

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro apresentaram o primeiro Bate-Papo do BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (21) com a dupla de eliminados Arleane e Marcelo, que deixou a casa com 55,95% dos votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Arleane e Marcelo responderam às perguntas feitas pelos apresentadores e público do reality. Logo no início do programa, o casal quis saber "onde foi que erraram no jogo?", e receberam a resposta dos internautas via rede sociais.