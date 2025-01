BBB 25: Após eliminação de casal, dupla de amigos dispara como favorita

Arleane e Marcelo deixaram o BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (21), afunilando o jogo e deixando outras 11 duplas no reality. Saiba quem lidera o favoritismo do público, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete, às 7h30, Mateus e Vitória Strada eram apontados como os novos favoritos no jogo. A dupla de amigos somava 34,21% dos votos como favoritos para vencer o BBB 25.

Em segundo lugar apareciam a dupla de irmãos Daniele e Diego Hypolito, com 16,84%. Logo atrás, com 15,06%, completavam o pódio Edilberto e Raissa.