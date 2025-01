'Ainda Estou Aqui' ocupa primeiro lugar em estreia em Portugal

"Ainda Estou Aqui" ficou em primeiro lugar em sua estreia nas salas de cinema de Portugal.

O que aconteceu

O filme, que rendeu o prêmio de Melhor Atriz de Drama à Fernanda Torres, 59, no Globo de Ouro, desbancou "Mufasa: O Rei Leão", que ocupava a liderança do top 10 pelas últimas quatro semanas. Em quatro dias, o longa de Walter Salles arrecadou US$ 256 mil após estrear em 87 salas portuguesas.

As informações são do Box Office Mojo, site especializado em bilheterias cinematográficas. Segundo a publicação, "Ainda Estou Aqui" vendeu 37 mil ingressos em Portugal.