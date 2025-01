'Se não tiver, não rola': famosos explicam por que sexo 'salva' casamento

"Salva crises"

Juliana Paes, 45, revelou que o sexo é o "primeiro" ponto de ligação para um relacionamento longo de um casal. Ao "SaladaSato", antigo programa de Sabrina Sato no YouTube, a atriz detalhou que a vida íntima com o marido, Carlos Eduardo Baptista, era intensa no início e consolidou a relação.

Com dois meses e meio [de relacionamento] a gente só transava! Dois meses e meio? Não vamos nem falar em números (...) A química é o primeiro grande passo para um relacionamento longínquo. É o primeiro ingrediente que precisa funcionar porque, no futuro, muitas das vezes é o sexo que salva algumas crises no casamento. Ter essa intimidade salva muitas coisas. A gente está casado há muito tempo. Posso falar aqui do alto dos meus 16 anos que a química salva muito. Juliana Paes, em entrevista ao "SaladaSato", programa de Sabrina Sato no Youtube, em 2019

Juliana e Carlos Eduardo estão juntos há 20 anos. Eles são pais de Pedro, 14, e de Antônio, 12.

"Ele me canonizou"

Antonia Fontenelle, 51, viu o casamento com Jonathan Costa, 31, chegar ao fim por falta de sexo. A atriz e apresentadora relatou que o relacionamento esfriou ao ponto de ouvir o parceiro orientá-la a "cobrir os seios".