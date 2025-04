Sheila Mello encanta seguidores com dança sensual: 'Estou hipnotizado'

Sheila Mello, 46, compartilhou um vídeo dançando ao som de um ritmo lento.

O que aconteceu

Provando ser muito mais do que axé, a ex-dançarina do É o Tchan mostrou seu talento e sensualidade ao dançar a música "Body", de Summer Walker. "É isso que eu amo! Que delícia dançar com vocês, meus amores!", escreveu, agradecendo a escola de dança em que estava.

Vestindo um body preto que destacava suas curvas, Sheila recebeu inúmeros elogios dos seguidores, que ficaram encantados com seus passos. "Eu tô hipnotizado com tanto talento, beleza e sensualidade", escreveu um. "Maravilhosa! Exala arte, elegância, beleza e sensualidade", apontou a também dançarina Rosiane Pinheiro.