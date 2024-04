Vício em sexo, mas sem anal e orgia: a vida sexual de Belo e Gracyanne

Fiquei surpreso com a polêmica. Claro que curto, mas deixo para momentos especiais. É a cerejo do bolo.

Sexo em lugares inusitados. O ex-casal já expôs que transaram no avião e até mesmo no camarim de uma emissora de TV. "Depois ficamos com medo de ter câmera. [Também transamos] no banheiro de um avião, na ida de uma viagem para Paris. Eu provoco".

Gracyanne Barbosa e Belo Imagem: Reprodução

Ciúme do vibrador. Belo não lidava muito bem com o vibrador de Gracyanne. Ela classificou o marido como "restrito" no início da relação, e explicou: "Ele era contra entrar em sexshop, contra vibrador. Tinha até mesmo uma espécie de ciúme, sabe? A primeira vez que ele viu meu vibrado ficou p... da vida. Disse que ele então não era o suficiente. Coisa de homem, né?".

Brinquedinhos liberados. As restrições de Belo, no entanto, duraram pouco. Depois de um tempo, o cantor passou a gostar de brinquedinhos na cama e comprava novos para Gracyanne. "Usamos quando estamos empolgados. Acho que os brinquedinhos complementam na cama e ajudam o casal a não cair na rotina", falou ele sobre o assunto. "Ele me mostra as novidades, se libertou e é uma delícia.

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista de Splash Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.