De curso de medicina a 'bebê falso': relembre as polêmicas de Davi Brito

A notícia da gravidez não foi a única polêmica que Davi protagonizou desde que foi alçado à fama. Do término com a ex-companheira Mani Rego ao curso de medicina, ele acumula polêmicas.

Mani Rego

Mani Rego e Davi Britto Imagem: Reprodução/Instagram

Brito terminou o relacionamento com Mani Rego, 42, pouco tempo depois de sua vitória no reality. Hoje, os dois travam uma batalha judicial pelo prêmio de R$ 3 milhões que ele faturou no programa, embora o baiano afirme que os dois "nunca" foram casados e que ela "não tem direito" ao seu patrimônio.

"Ela não tem direito a nada do Big Brother", afirmou Davi ao jornalista Leo Dias. Para ele, Mani já "surfou na onda" de sua popularidade e conseguiu ascender financeiramente, além de conquistar seus próprios fãs.

Estudar medicina

No BBB 24, ele externou o sonho de cursar medicina e se tornar médico. Ainda no reality, Brito ganhou uma bolsa de estudos de uma instituição privada, mas para poder ingressar no curso era preciso se submeter a uma prova de vestibular ou tentar a vaga por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o que não aconteceu.