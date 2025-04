Atriz que ensinou Cauã a beijar fez par romântico com Mario Frias; conheça

Juliana Silveira, 45, afirmou ter orientado Cauã Reymond, 44, no primeiro beijo técnico da carreira. Eles atuaram juntos em "Malhação" (Globo) em 2002.

O diretor marcou a cena, tudo direitinho... Íamos entrar no cenário e ele falou: 'Preciso que você me ajude. Eu nunca beijei em cena. Como é? É com língua ou sem língua?' Juliana, no podcast Papagaio Falante

Quem é Juliana Silveira

Atriz começou a carreira artística aos 13 anos como assistente de palco da apresentadora Angélica. Ela era conhecida como Angelicat nos programas comandados pela loira.