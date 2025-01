Artistas de Hollywood celebram libertação de reféns em Gaza: 'Cura comece'

Além da libertação de prisioneiros, o acordo inclui um cessar-fogo completo, a retirada do exército israelense de áreas densamente povoadas em Gaza e um aumento na ajuda humanitária. Autoridades egípcias preveem que, agora, 600 caminhões contendo mantimentos, remédios e outros itens essenciais possam entrar no território diariamente.

Artistas pelo cessar-fogo

No ano passado, artistas criaram movimento pelo cessar-fogo em Gaza. Durante a cerimônia de premiação do 76º Emmy Awards, os famosos passaram pelo tapete vermelho utilizando broches que apoiam o cessar-fogo em Gaza. Dentre os nomes que foram vistos manifestando seu apoio ao fim do derramamento de sangue em zonas de conflito estão Nicola Coughlan, de "Bridgerton"; Devery Jacobs, de "The Walking Dead"; e Dallas Goldtooth, de "Reservation Dogs".

O broche vermelho com uma mão e um coração se tornou símbolo do movimento Artists4Ceasefire, que reúne vários nomes do entretenimento. O grupo enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo pelo cessar-fogo em regiões como Gaza.

Vários artistas celebraram o cessar-fogo nesta semana. O rapper Macklemore foi um deles, ao compartilhar vídeo de crianças comemorando o cessar-fogo. "Lágrimas. Cessar-fogo. Palestina livre", escreveu ele.