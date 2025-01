Maike flerta com sister do BBB 25 e faz planos: 'Apresentar para família'

A veterinária então perguntou se esse seria um convite para conhecer a família do rapaz, que respondeu: "Lógico. Tenho que te apresentar para a família, não é?"

Mais cedo, Giovanna conversou com os brothers e contou que não gostava de fumantes. Ao ouvir a sister, Maike afirmou: "Por você eu paro de fumar."

