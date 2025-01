Maike e Gabriel se emocionam no primeiro Almoço do Anjo do BBB 25

Maike ressaltou como é importante ver a família durante o confinamento. "Aqui dentro a gente começa a dar valor para coisas diferentes."

As duplas que acompanharam os Anjos no almoço foram João Gabriel e João Pedro e Edilberto e Raissa. Os brothers também não contiveram a emoção ao ver as imagens.

Maike e Gabriel são os primeiros anjos da temporada. Após colocarem Diego e Daniele Hypolito no Castigo do Monstro, os amigos deverão imunizar uma dupla antes do primeiro Paredão.

Será que os Anjos se emocionaram com esses recadinhos da família e amigos? #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/fkNf2Ci2MC -- Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2025

