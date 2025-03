Dantinhas: BBB deveria copiar fórmula de punições de A Fazenda

Acho que já demorou para o programa fazer esse tipo de dinâmica, que era algo que a gente pedia há muito tempo: punições. É algo que acontece lá na Fazenda, que quando alguém comete um erro, tem essas punições de ficar sem piscina, sem academia.

Lucas Schueng

Dantinhas concorda que as punições do BBB são brandas, como a perda de estalecas, quando comparadas com o que o reality da Record faz com seus confinados.

Na Fazenda é muito mais divertido. A pessoa leva uma punição e já tem uma consequência na hora. Eu adoraria ver isso no Big Brother. 'Ah, fez uma besteira? Não sei quantas horas sem piscina'.

Dantinhas

