Festa familiar: Sorriso Maroto se apresentará no BBB 25 no próximo sábado

Bruno Cardoso, vocalista, comentou a participação. "Faz um tempo que queríamos tocar na festa, [...] e estamos muito felizes que conseguimos em um momento tão especial da carreira do Sorriso Maroto. Já ouvimos também alguns brothers e sisters falarem da gente no programa, então já preparamos um show super especial. Um repertório recheado de sucessos da banda para eles curtirem muito com a gente".

A decoração da festa será inspirada em uma casa popular. Haverá a representação de uma sala de estar, de muros, fachadas e corredores. O bar será inspirado em uma área de lazer, com piscina de plástico e redes.

Após o fim do show, eles ainda poderão escolher músicas para ouvir e cantar junto a um microfone.

