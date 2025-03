Chico: Thamiris não banca nada e público eliminou irmã errada do BBB

Camilla foi a última eliminada do BBB 25, com um recorde de rejeição. No entanto, os apresentadores do Central Splash acreditam que o público escolheu a irmã errada para deixar o jogo, visto que Thamiris, que segue no reality, não tem muita atitude.

Thamiris chorou para os colegas de confinamento depois de escolher Vinicius e Guilherme para serem punidos como parte da dinâmica que envolve o valor do prêmio. Eles foram obrigados a ficar do lado de fora da casa, sem permissão para entrar em nenhum momento, exceto para usar o banheiro privado.

Chico acredita que o choro de Thamiris reflete o tipo de jogo que ela tem demonstrado desde o início do confinamento. "Toda vez que ela recebe um Feedback, ela não está acostumada com esse feedback", diz. Ele complementa que sente falta dela bancar as atitudes que tem.