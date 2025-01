Giovanna acusa brother de 'manter personagem' no BBB 25: 'Ficou nervoso'

Ao relatar o papo com Diogo para Gracyanne e Thamiris, Giovanna afirmou que o brother está "mantendo a linha do personagem". "Quando eu falei do biscoito, parece que caiu o personagem. Ele ficou nitidamente nervoso, ficou trêmulo. A mão dele ficou tremendo. Sabe a pessoa que estava mentindo e foi descoberta?"

Thamiris opinou que Diogo pode ter ficado emocionalmente abalado ao ser chamado de "biscoteiro" e Giovanna concordou. "A gente conversou firme, eu pedi desculpas e ele não pediu. Falei que se ele quisesse conversar comigo, mesmo que eu não tivesse dado abertura, ele poderia ter me chamado."

Gracyanne disse achar o ator muito inteligente. "Não digo que ele é um personagem porque acho forte. Mas ele veio com um cronograma para fazer aqui no BBB."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: