Eva é a 4ª a deixar oitava Prova do Líder do BBB 25

Os 12 demais deveriam permanecer o tempo inteiro em cima de uma base, em uma cabine. Assim que um cronômetro zerasse, os participantes deveriam apertar um botão quando um alerta surgisse.

Os 3 primeiros jogadores seriam protegidos e os demais sofreriam consequências. O último lugar sofreria mais consequências.

Ao longo da prova, haverá rodadas eliminatórias. Vence a prova quem resistir por mais tempo.

