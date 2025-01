'Plumas e Paetês': conheça novela de 1980 que já inspirou remake na Globo

Na estrada, eles sofrem um acidente e Marcela é a única sobrevivente. Grávida, ela é confundida com a noiva de Osmar, decide manter a mentira e começa a desfrutar do conforto que a família rica do rapaz lhe proporciona.

Durante sua estadia na casa da família, Marcela se envolve com Edgar (Cláudio Marzo), irmão de seu amigo que morreu. Mas a moça reencontra Renato (José Wilker), um antigo namorado, e começa a viver um triângulo amoroso.

Marcela (Elizabeth Savala) em 'Plumas e Paetês' Imagem: Divulgação/Globo

Outro grande destaque na história é Rebeca (Eva Wilma). Ela é uma mulher que precisa assumir uma fábrica de roupas após a morte do marido.

Sem nunca ter trabalhado na vida, Rebeca conta com a ajuda de Gino (Paulo Goulart). Ele é um simples funcionário da empresa que acaba se apaixonando pela patroa.