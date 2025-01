Quais novelas podem substituir 'Cabocla' na faixa especial da Globo?

A reprise de "Cabocla" (2004) chega ao fim no próximo mês, deixando a faixa especial de novelas da Globo livre para um próximo título da teledramaturgia. Com isso, Splash fez uma lista com as novelas mais cotadas para o horário.

'Cordel Encantado'

Esse talvez seja o nome mais forte para ocupar o lugar de "Cabocla" na Globo. "Cordel Encantado" (2011) foi escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes e conquistou muitos fãs com sua trama que mescla a fantasia inspirada nos reinos europeus com a realidade do sertão nordestino.