Veja Taís Araújo e Bella Campos como mãe e filha no remake de 'Vale Tudo'

A novela começou a ser gravada em Foz do Iguaçu. Foi na cidade turística paranaense que gravaram as primeiríssimas cenas da trama, envolvendo, em média, 130 pessoas por dia nos sets, sendo 70 de elenco e equipe e 60 figurantes.

Raquel (Taís Araújo) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

As gravações na cidade tiveram que ser antecipadas por conta da aproximação do final do ano, quando Foz do Iguaçu recebe milhares de turistas vindos de diversos cantos do Brasil e do mundo. "Foi muito bacana ver que a cidade estava toda envolvida, todo mundo sabendo e feliz de estarmos gravando lá. Fomos muito bem recebidos", conta Luciana Monteiro, responsável pela produção da novela.

Raquel (Taís Araujo) guiando um grupo de turistas nas Cataratas do Iguaçu em 'Vale Tudo Imagem: Fábio Rocha/Globo

No total, foram 11 dias de gravação em dez locações, entre elas, o Parque Nacional do Iguaçu, que, com toda sua exuberância, foi cenário das primeiras cenas da obra, em que Raquel (Taís Araújo) apresenta a força e a beleza das Cataratas do Iguaçu para dezenas de turistas que a acompanham maravilhados. Também onde Maria de Fátima (Bella Campos) participa do seu primeiro ensaio de moda, que dá início à sua jornada feita de atalhos para enriquecer.