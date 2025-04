Ator de 'Vale Tudo' fez mais de 50 novelas! Quem foi o 1º Renato Filipelli?

Adriano Reys em 'Mulheres de Areia' Imagem: Acervo/Globo

Doença e morte

Adriano Reys morreu em 20 de novembro de 2011, aos 78 anos. Ele enfrentava um câncer agressivo no fígado e no peritônio, que evoluiu para uma embolia pulmonar e resultou em parada cardíaca.

O ator havia contraído hepatite C em 1983. De acordo com sua esposa, Viviane Cantinho, Reys foi diagnosticado com a doença após uma transfusão de sangue recebida durante o tratamento de uma úlcera.

Após sua morte, a esposa do ator revelou as novelas preferidas dele. Além disso, ela declarou a vontade de escrever um livro sobre a trajetória do marido.