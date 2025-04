Público fica em prantos com morte de Rubinho no remake de 'Vale Tudo'

No hospital, Rubinho ainda conseguiu falar brevemente com Raquel (Tais Araújo). A protagonista ficou devastada com a morte do ex-marido.

Os atores Júlio Andrade e Taís Araújo foram muito elogiados por sua última cena juntos na novela. "Que cena da morte do Rubinho com o desespero da Raquel. Júlio Andrade e Tais Araújo incríveis", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Os telespectadores se mostraram muito tristes com a morte do personagem. "Eu tô em prantos com a morte do Rubinho em 'Vale Tudo'", afirmou um internauta.

NÃO ACREDITO QUE ESTOU CHORANDO COM UMA NOVELA DAS 21H, JULINHO DE ANDRADE NAO TINHA O DIREITO DE FAZER UM RUBINHO CARISMÁTICO PRA DEPOIS MORRER#ValeTudopic.twitter.com/nyK4scjPO7 -- Victória (@flamengaysta) April 23, 2025

Rubinho: "Diz pro Palito que foi quase"



ELE NÃO MERECIA MORRER #ValeTudo pic.twitter.com/epEC9J9JYg -- Matheus (@matheuscaseca) April 23, 2025