Mala cheia de dólares de Marco Aurélio vira 'protagonista' em 'Vale Tudo'

Nesta quarta-feira (23) em "Vale Tudo" (Globo), César e Maria de Fátima tentam abrir a mala que o modelo roubou quando desembarcou do jatinho. Marco Aurélio desconfia de Marcondes, que conta que deu carona a César e que talvez ele tenha trocado a mala por engano.

No final do capítulo, Maria de Fátima e César se surpreendem com o conteúdo da mala roubada.

Ainda neste capítulo: Consuelo avisa a Ivan que Marco Aurélio não olhou seu projeto para a compra de aeronaves chinesas. Helena diz a Ana que se sente incapaz de ajudar Tiago. Raquel desconfia de Gilda. Daniela conta a Consuêlo que desconfia de que Gilda esteja roubando Raquel. Renato procura Raquel para oferecer ajuda.