Caos em 'Vale Tudo' começou com problemas na direção e atores 'mandões'

Splash conversou com diferentes profissionais de "Vale Tudo", e todos disseram a mesma coisa: a direção parece entregue às vontades e decisões de alguns veteranos do elenco. São estes atores os responsáveis por definirem marcações, as entonações que dão às cenas mais fortes de seus personagens e até mesmo palpitam no enquadramento de câmeras. Funções estas que deveriam caber exclusivamente a quem dirige, e não a quem atua.

Além do caso de Cauã Reymond, outros atores também têm atravessado alguns limites. O intérprete de César é conhecido internamente por palpitar bastante nas escolhas da direção e até mesmo nas avaliações da qualidade cênica de alguns colegas. Há quem diga que é por omissão dos diretores.

Julio Andrade, intérprete de Rubinho, é outro que também tem feito isso com frequência. Uma fonte de Splash que acompanhou a gravação da morte de seu personagem, exibida no capítulo de terça-feira, relatou que o veterano parou o set algumas vezes para ver se as cenas captadas estavam de seu agrado.

Rubinho (Júlio Andrade) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

No hospital, após passar mal dentro do avião que o levaria a Nova York, Rubinho tem uma parada cardíaca e morre. Raquel fica devastada. Esta cena em especial foi interrompida por diversas vezes pelo ator, que tinha uma ideia fixa de como queria que fosse gravada. Tais não atravessou e não palpitou em nada, apenas validou alguns apontamentos do colega. As coisas só fluíram por completo quando Paulo Silvestrini chegou no set e o desfecho do pianista foi concluído.

A diferença entre o caso de Julio Andrade e o de Cauã Reymond, segundo nossas fontes, é a postura. A abordagem do intérprete de Rubinho sempre foi muito respeitosa, nada impositiva, e ele sempre buscou a opinião dos demais colegas de cena e até mesmo do diretor responsável pela vez. Mas seu preciosismo e apego a detalhes técnicos gerou alguns atrasos e retrabalhos desnecessários.