Celeste consegue realizar dois sonhos de uma vez em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (23) de "Garota do Momento" (Globo), Lígia conversa com Raimundo sobre a gravidez de Celeste, convencendo-o de acolher a mocinha. Beto e Ronaldo apoiam a irmã.

Decidida, Celeste afirma que se casará com Edu. E depois, Raimundo conversa com Alfredo sobre a situação da filha adolescente.

Além de ser acolhida pela família, Celeste conseguirá o aval para selar o matrimônio com o grande amor.