BBB 25: Diego, após se sentir rejeitado, é consolado por Vilma e Aline

Aline disse. "Por que prego que se destaca toma martelada."

Diego devolveu. "Será, amor? Será que eu não estou fazendo alguma coisa errada?"

Depois, o ginasta disse que possui uma necessidade de se aprovar "o tempo todo".

A policial respondeu. "Não vou sair do seu pé até você parar com isso".

Diego também foi conversar com Vilma, que falou. "Tem que tirar isso da sua mente, que as pessoas te veem com rejeição, não existe isso, tá? Você é querido, bota isso na sua mente."

Ela completou. "Não precisa fazer malabarismo para as pessoas gostarem de você".