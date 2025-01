Walter Salles elege os 10 melhores filmes de todos os tempos; um é nacional

Cena do filme 'Vidas Secas' Imagem: Divulgação

6. "Profissão: Repórter" (1975). Dirigido por Michelangelo Antonioni, o filme narra a jornada de David Locke (Jack Nicholson), um jornalista insatisfeito com a vida que viaja a trabalho ao norte da África e, no hotel, acaba conhecendo um homem que se assemelha muito com ele. Quando este homem morre em circunstâncias misteriosas, o protagonista assume a identidade do falecido. O que ele não imaginava é que o morto traficava armas. Não está em nenhum streaming

7. "Memórias do Subdesenvolvimento" (1968). Filme cubano de Tomás Gutiérrez Alea, é considerado um marco do cinema latino-americano e uma das obras mais importantes do movimento Novo Cinema Latino-Americano. A história gira em torno de Sergio, que fica sozinho em Havana após sua esposa e seus pais migram para Miami nos primeiros meses da revolução de Fidel Castro. Sem se envolver de nenhuma forma com os acontecimentos, ele observa as transformações na cidade e no país. Não está em nenhum streaming

Cena do filme 'Memórias do Subdesenvolvimento' Imagem: Divulgação

8. "A Batalha de Argel" (1966). Dirigido por Gillo Pontecorvo, o longa ítalo-argelino narra fatos ocorridos durante a Guerra da Argélia (1954-1962), conflito crucial na história do país, representando uma luta de independência contra o domínio colonial francês. Foi vencedor do Festival de Veneza e indicado a três Oscars. Está disponível em Looke.

9. "Acossado" (1960). Com direção do lendário Jean-Luc Godard. é um dos grandes ícones do movimento francês Nouvelle Vague. Baseia-se em história escrita por François Truffaut, na qual Michel Poiccard rouba um carro e assassina um policial. Em Paris, ele conhece a norte-americana Patrícia, por quem se apaixona. Enquanto foge da cadeia, tenta conquistar o coração da jovem. Está disponível no Globoplay, Mubi e Apple TV+, mediante locação.