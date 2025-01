Família de Silvio diz que pagou impostos e declarou fortuna nas Bahamas

Família também diz ter realizado pagamento integral de impostos cobrados em outro processo. Na última quarta-feira (15), o UOL também revelou que as herdeiras do dono do SBT contestam um cálculo da Secretaria de Fazenda de São Paulo que, segundo elas, teria elevado indevidamente em R$ 47 milhões os tributos incidentes sobre a transferência do patrimônio de cinco empresas que integram o espólio.

As herdeiras do falecido Silvio Santos nada mais fizeram senão exercer um direito legítimo dentro das posturas legais vigentes no Brasil.

diz o comunicado assinado por Daniela Beyruti

Herdeiras de Silvio Santos também rebateram declaração da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Em documento que responde ao questionamento da base de cálculos do ITCMD, o desembargador Paulo Gonçalves da Costa Junior afirmou que fortuna do comunicador nas Bahamas, território conhecido como paraíso fiscal, gerava "profundo estranhamento" e poderia interessar à Receita Federal.

Convém esclarecer que todo o patrimônio deixado pelo apresentador está, devida e minuciosamente, declarado em seu Imposto de Renda.

reforça o comunicado

Intenção das herdeiras jamais foi evitar o recolhimento de impostos, segundo o posicionamento. "Aliás, esse foi um dos maiores ensinamentos por elas herdados de seu falecido pai, no sentido de cumprir fielmente os seus deveres como boas cidadãs".

Ações judiciais continuam em curso mesmo com os pagamentos realizados em juízo. Justiça avaliará base de cálculos e, caso considere que os valores supostamente pagos pela família Abravanel foram acima do necessário, será realizada a devolução do excedente.