Roberto Justus se reúne com ex em jantar de comemoração da filha Fabi

"[Estamos comendo] o restinho que sobrou", comentou Roberto.

Após ser homenageada pela irmã, Rafaella Justus, no Icon Award em São Paulo, Fabi se reuniu com a família para celebrar a premiação. A influenciadora, que recentemente compartilhou sua jornada contra o câncer com seus seguidores, se emocionou com a homenagem recebida no evento.

Gente, ganhei o prêmio. Estou nos bastidores agora. Estou muito emocionada, pela principalmente surpresa que eles fizeram. Foi a Rafa que apresentou o prêmio e foi muito especial. Eu chorei. Foi demais estar aqui. Nem sei dizer, foi muito divertido. E ganhar um prêmio [de melhor influenciadora de lifestyle] depois do ano que tive, que foi o mais desafiador e difícil da minha vida, é muito especial.

Fabiana Justus, no Instagram