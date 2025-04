Cristiana Oliveira revela segredo em foto antiga com Winits e Antonelli

"Adoro esta foto! Usávamos esta almofada dentro da meia como barriga. Hoje, com as novas técnicas pode até ficar de barriga de fora…o ano era 1998 na novela Corpo Dourado. As personagens Judy (Giovanna Antonelli), Alicinha (Danielle Winits) e Selena (eu) estavam grávidas ao mesmo tempo. Evoluções também na teledramaturgia", constatou Cristiana.

A personagem de Cristiana, Selena, era a protagonista da história e formava um triângulo amoroso com Chico (Humberto Martins) e Arturzinho (Marcus Winter).

Judy, de Antonelli, também se dividia entre dois amores, seu namorado Tadeu (Felipe Camargo) e o fotógrafo Billy (Fábio Jr.).

Já Alicinha, interpretada por Winits, também tem um envolvimento com Arturzinho ao longo da trama.